Kate Middleton: sa sœur Pippa accueille son deuxième enfant avec James Matthews

La sœur cadette de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, 37 ans, accueille une petite fille de 6 lb 7 oz avec son mari, James Matthews. Son nom Grace Elizabeth fait un signe de tête à la reine.

«La mère et le bébé vont bien», a déclaré une source à Hello! « Elle est parfaite, tout le monde est ravi d’une arrivée aussi heureuse », précise la même source.

La bébé s’appelle Grace et est la cousine du prince George, sept ans, de la princesse Charlotte, cinq ans, et du prince Louis, deux ans.

La semaine dernière, Carole Middleton a confirmé au magazine Good Housekeeping que sa plus jeune fille était de nouveau enceinte. « J’espère voir plus de membres de ma famille que je ne le pourrais l’année dernière, y compris, bien sûr, mon nouveau petit-enfant », avait indiqué la mère de la duchesse de Cambridge.`

Le milliardaire Hedgefund James, le frère de la star de télé-réalité, Spencer Matthews, est le mari de Pippa. Ils résident actuellement dans une maison de six chambres de 17 millions de livres sterling à Londres. En plus d’un trio de cousins ​​royaux de leur tante Kate, Grace a deux cousins ​​du côté de son père.

Theodore Frederick Michael, deux ans, et Gigi Margaux Matthews, cinq mois, sont les enfants de l’ancien Made in Chelsea, Lothario Spencer Matthews et de son épouse mannequin irlandaise, Vogue Williams.

La famille Matthews est propriétaire du complexe Eden Rock à St Barth, l’un des hôtels les plus exclusifs de la région, adoré par de nombreuses célébrités. Pippa et James se sont mariés en 2017 à l’église Saint-Marc d’Englefield. En 2018, Pippa a accueilli son bébé Arthur dans l’aile Lindo de l’hôpital St.Mary’s, le même endroit où sa sœur Kate a donné naissance à ses trois enfants.