Juventus: Alessandro Del Piero défend Cristiano Ronaldo

Critiqué de toute part après la cuisante défaite de la Juventus face au FC Porto en huitième de finale de la Ligue des champions (1-2, 3-2), Cristiano Ronaldo a reçu le soutien de l’ancien attaquant bianconero, Alessandro Del Piero, qui a pris la défense du Portugais.

L’élimination de la Juventus de la Ligue des champions et la piètre prestation lors de la double confrontation face à Porto en huitième de finale, continuent de soulever des vagues en Italie. Après les déclarations choc de l’ancien président, Giovanni Gigli, qui a estimé que la Juve doit se séparer du Portugais pour reconstituer une équipe compétitive, c’est l’ancienne légende italienne, Alessandro Del Piero, qui évoque le sujet.

Au micro de Sky Italia, l’ancien attaquant turinois est revenu sur cette débâcle en C1 pour la deuxième année consécutive. Pour lui, Cristiano Ronaldo n’est pas le seul fautif de ce fiasco. « La Juve trahie par CR7 ? Oui, mais pas seulement. Il a sa responsabilité parce qu’il est le leader de cette équipe et qu’il est le joueur qui la représente le plus sous tous les aspects dans ces années, mais pas seulement lui, parce que la Juve avait plus d’une heure avec un homme supplémentaire et dans ce temps-là, ils pouvaient et devaient créer plus d’occasions parce que Porto ne laissait que cette option« , a déclaré Del Piero.

« (…) Maintenant, il doit y avoir un changement et il y en aura sûrement un, et quand je parle de changement, c’est parce qu’une défaite dans un événement aussi important vous donne l’occasion de changer« , a assuré la légende des Bianconeri.

En chute libre en Ligue des champions

Débarqué à la Juventus en 2018 en provenance du Real Madrid, pour aider la Vieille Dame à gagner la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo peine toujours à accomplir cette mission. En trois saisons, le quintuple Ballon d’or n’a jamais dépassé les quarts de finale, avec une double élimination en huitième de finale contre Lyon (la saison dernière) et Porto (cette saison).

Ses statistiques en termes de buts marqués ne sont guère reluisantes. Le Portugais avait pourtant toujours marqué en phase à élimination directe de Ligue des champions depuis la saison 2005-2006. Cette saison, il n’a inscrit que quatre petits buts en six matchs de C1.