Journée internationale de la femme: ventre arrondi, Meghan Markle dévoile sa 2è grossesse (photos)

Meghan Markle et le prince Harry ont partagé une nouvelle série de photos de famille après avoir révélé qu’ils attendaient une petite fille.

Dans le cadre de la célébration de la journée Meghan Markle qui est en attente de son deuxième enfant (une fille Ndlr) et le prince Harry ont célébré à leur manière la Journée en tant que futurs parents d’une petite fille.

Le photographe Misan Harriman a partagé une nouvelle photo de la séance de maternité du couple lundi, quelques heures après la diffusion de leur entretien avec Oprah Winfrey.

La photo en noir et blanc montre Meghan tenant son fils aîné Archie, qui aura 2 ans en mai, au-dessus de son ventre rond. Alors qu’Archie se blottit contre l’épaule de sa mère, le prince Harry aux pieds nus se tient derrière sa femme avec ses bras autour d’elle.

Prince Harry et Meghan Markle | CRÉDIT: MISAN HARRIMAN / INSTAGRAM

«Quelle merveilleuse nouvelle à célébrer à l’occasion de la Journée internationale de la femme! Félicitations mes amis et bienvenue au #girldad club H», a légendé Harriman sur la photo sur Instagram.

Harriman, l’ami du couple et photographe de longue date, a pris leurs photos de maternité à distance via iPad. Pour rappel, Meghan Markle et Harry ont annoncé la nouvelle de leur bébé le dimanche 14 février 2021, jour de la Saint-Valentin avec une superbe photo de Meghan allongée dans l’herbe avec sa tête sur les genoux de Harry.

La grossesse du prince Harry et de Meghan Markle révélée le 14 février | CRÉDITS: MISAN HARRIMAN

“Avec l’arbre de vie derrière eux et le jardin représentant la fertilité, la vie et le progrès, ils n’avaient besoin d’aucune direction, car ils sont, et ont toujours été, en train de valser la vie ensemble comme des âmes sœurs absolues”, a déclaré Harriman. “Quand vous voyez des gens qui ont le lien qu’ils ont, c’est comme lire les pages d’un livre.”

“Avoir un garçon puis une fille – que demander de plus?”, a confié le prince Harry dans leur récente interview.

“Reconnaissant, avoir un enfant, un ou deux aurait été incroyable, mais avoir un garçon, puis une fille … maintenant nous avons notre famille. , et nous en avons quatre. “ Prince Harry