«Je suis en train de mourir», le cri de détresse de la sœur de DJ Arafat

Dans un message sur les réseaux sociaux, BB Carla a tiré la sonnette d’alarme sur le mal qui la ronge depuis plusieurs mois. La sœur de DJ Arafat est malade, avec une jambe infectée par une plaie qui ne guérit pas.

Malade depuis des mois, la situation de BB Carla commence à inquiéter. La sœur de DJ Arafat traîne une jambe infectée par une plaie qui ne guérit pas. Anéantie par le désespoir, celle qui est rongée par la tuberculose fait savoir: « SOS je meurs à petit feu, je souffre d’une infection pulmonaire et une blessure à la cheville qui a duré 1 an. Ma mère ne fait rien pour arranger cela. Je souffre, je ne dors pas la nuit. J’ai maigri, il reste que mes os…je veux mourir en paix», a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

Avant d’attaquer Tina Glamour qui serait, selon elle, la cause de son malheur: «Quand je l’appelle elle ne répond pas, où elle m’insulte. Droguée, chienne, tu me mets la honte, tu fumes la drogue. Oui, j’ai fumé de la drogue, si aujourd’hui, je suis comme ça, c’est à cause d’elle. C’est moi qui vais derrière Cap Sud chercher de l’argent pour payer sa maison. J’avais que 16 ans, je ne dors pas pour elle, je compte des sommes pour lui remettre parce que j’étais encore une enfant. Lui donner caution de son maquis, aussi, je suis gâtée, elle me rejette… », a laissé entendre Carla.

La sœur cadette du regretté Dj Arafat lance un cri du cœur aux bonnes volontés pour l’aider à sortir de cette situation: « Tout ce que je veux, je veux aller dans un centre me faire soigner et changer».