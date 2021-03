« Je n’ai plus personne », Tina Glamour pleure Hamed Bakayoko

Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, a aussi réagi à la mort du premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, décédé mercredi des suites du cancer du sang.

Très proche de la famille de DJ Arafat, la mort d’Hamed Bakayoko a été un véritable coup dur pour les Houon. Premier soutien du clan de Beerus Sama au lendemain de la mort tragique de l’artiste, le premier ministre avait offert une villa à sa veuve, Carmen Sama, et à sa mère, Tina Glamour.

A lire aussi: « Il a besoin d’une vraie go à ses côtés, en plus de la prière », Creol dit oui à Makosso

« Je suis le ‘’père’’ d’Arafat et je le demeurerai pour sa famille, sa mère et ses enfants… Je serai toujours-là comme un vrai père pour les accompagner. Ce que je souhaite, c’est que sa mort nous unisse d’avantage », avait déclaré l’ancien maire d’Abobo.

Une promesse que le ministre de la défense n’a tenue que pendant un an, fauché par la mort, mercredi dernier en Allemagne, des suites du cancer du sang. Une disparition qui a profondément attristé Tina Glamour. « Tu m’as honorée pendant qu’on me crachait dessus. Je n’ai plus personne pour m’appeler la Spendja. Eh ! J’ai mal, yako à sa famille éplorée », a écrit la mère du Daishikan sur sa face Facebook.

https://www.facebook.com/TinaGlamour/posts/294150888735552

A lire aussi: Top 10 des pays aux plus grands p£nis du monde

« C’est trop dur !!! Perdre 4 personnes en une année, je n’ai pas pu digérer. Tu étais la seule personne sur qui on pouvait compter », a de son côté, regretté Carmen Sama. « Papa, le seul qui nous a réellement soutenus, qui s’occupait de nos enfants, Seigneur, s’il te plait. J’ai tout fait pour sortir la tête haute de ce calvaire…et toi tu pars encore…Je ne peux pas !!! Seigneur, je n’en peux plus… », a-t-elle ajouté.