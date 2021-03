Japon: alerte tsunami après un séisme de 7,2 près des côtes nord-est

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé samedi la côte Est du Japon, au niveau de la préfecture de Miyagi, et une alerte au tsunami a été déclenchée, avec une vague d’un mètre attendue sur le littoral, a rapporté la télévision publique NHK.

Un puissant tremblement de terre a frappé le nord-est du Japon ce 20 mars. Une alerte tsunami d’un mètre de haut a été lancée par les autorités locales, indique la chaîne de télévision NHK. Le séisme sous-marin de magnitude 7,2 près des côtes du département de Miyagi (nord-est), risquait d’entraîner des vagues d’environ un mètre, selon l’Agence météorologique japonaise (JMA).

Felt #earthquake (#地震) M7.2 strikes 57 km NE of #Sendai-shi (#Japan) 15 min ago. Please report to: https://t.co/6OeeodqYaA pic.twitter.com/usWHbmzwFh