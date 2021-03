Interview de Meghan Markle et du prince Harry: la famille royale en pourparlers de crise

Pas le temps de lire l'article ?

La famille royale est en pourparlers de crise après l’interview de Meghan Markle et du prince Harry accordée à l’animatrice américaine Oprah.

La famille royale et leurs aides ont été en pourparlers de crise pour une grande partie des deux derniers jours avant de formuler une réponse à Meghan Markle et le prince Harry sur leur entrevue révélatrice avec Oprah Winfrey.

La première interview du couple depuis leurs fiançailles et la première depuis leur démission en tant que membres de la famille royale a été regardée par plus de 17 millions de téléspectateurs aux États-Unis dimanche et 11 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni lundi.

“Il a été important pour nous d’examiner attentivement toute réponse avant de publier”, a déclaré la source à PEOPLE. “Et bien sûr, publier quelque chose aujourd’hui signifiait que les téléspectateurs britanniques avaient la possibilité de regarder l’interview, s’ils le souhaitaient, en premier.”

Après cette rencontre, Mardi, le palais de Buckingham a publié une déclaration au nom de la reine Elizabeth.

“Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan. “Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Si certains souvenirs peuvent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé”, indique le communiqué.

Meghan Markle “réduite au silence”

Dans sa déclaration la reine Elizabeth II rassure que le prince “Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés.”

Au cours de l’interview, Meghan a déclaré qu’elle avait été “réduite au silence” par l’institution , ajoutant qu’elle s’était vu refuser de l’aide alors qu’elle souffrait d’une crise de santé mentale et qu’il y avait “des inquiétudes et des conversations sur la façon dont la peau de son fils qui devrait naître, Archie] pourrait être sombre à sa naissance.

Bien qu’ils ne voulaient pas nommer le membre de la famille, Oprah a déclaré lundi sur CBS This Morning qu’il ne s’agissait ni des grands-parents de Harry, ni de la reine Elizabeth ni du prince Philip.