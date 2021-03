Inquiétudes sur la couleur de la peau de son fils Archie: Meghan Markle détient des preuves

La duchesse Meghan Markle a la preuve de « tout » qu’elle a dit dans l’interview accordée à la célèbre présentatrice américaine, Oprah Winfrey.

Gayle King a confié pour CBS This Morning que son amie Meghan Markle peut prouver toutes les affirmations qu’elle a faites dans son interview révélatrice avec Oprah Winfrey. Selon elle, il existe de nombreux e-mails et SMS » qui soutiennent Meghan Meghan.

En effet, au cours de ladite interview qui fait couler beaucoup d’encre et de salive, la duchesse de Sussex a déclaré qu’il y avait des «préoccupations et des conversations» sur la couleur de la peau de ses enfants, qu’elle s’était vu refuser de l’aide lorsqu’elle se sentait suicidaire et qu’un désaccord avec Kate Middleton l’avait laissée en larmes avant son mariage avec Harry.

Réagissant à la déclaration de Buckingham Palace en réaction à l’interview, Gavankar a déclaré: «Je sais que la famille et le personnel étaient bien conscients de l’ampleur de celle-ci, et bien que leurs souvenirs puissent varier, les nôtres ne le font pas, car nous l’avons vécu avec eux ».

Quelques jours avant l’interview de Harry et Meghan, le Times au Royaume-Uni a rapporté que la duchesse de Sussex avait fait face à une plainte d’intimidation déposée par l’un de ses proches conseillers alors qu’elle travaillait en tant que royale au palais de Kensington. Des allégations fermement réfutées par le bureau d Meghan Markle et Harry.

King a également indiqué que le prince Harry avait parlé à son père, le prince Charles, et à son frère, le prince William, ce week-end, pour la première fois depuis la diffusion de l’interview. « Le mot qu’on m’a donné était que ces conversations n’étaient pas productives. Mais ils sont heureux d’avoir au moins entamé une conversation », a-t-elle révélé.