Iker Casillas annonce sa séparation avec sa femme, la journaliste Sara Carbonero

L’ancien gardien de but du Real Madrid, Iker Casillas, a rendu publique sur les réseaux sociaux sa séparation avec sa femme, la journaliste Sara Carbonero.

Après environ 11 années de relation, Casillas et Sara ne sont désormais plus ensemble. Selon un rapport de 90 Min, ils ont officialisé leur séparation ce vendredi. Ils s’étaient mariés en mars 2016 après six ans de vie commune.

Cette annonce a été comme un choc auprès des internautes qui voyaient le couple comme une réussite dans le monde tumultueux des célébrités. Tous les fans de foot gardent en mémoire ce fameux moment après la finale de la Coupe du Monde 2010, où Iker Casillas craque complètement et embrasse sa compagne en pleine interview.

Iker Casillas et Sara Carbonero se sont séparés ! 💔



On se souvient tous de ce moment où, juste après avoir remporté la Coupe Du Monde 2010, Iker Casillas a craqué et l'a embrassé alors qu'elle l'interviewait 👩‍❤️‍👨 pic.twitter.com/21yr9qtLXr — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 13, 2021

Notons qu’en 2019, quelques mois après que le footballeur a fait un infarctus, son épouse, Sara Carbonero, a annoncé sur les réseaux sociaux être atteinte d’un cancer de l’ovaire. Dans un message, la journaliste et présentatrice de télévision de 35 ans a expliqué que les médecins lui avaient détecté une tumeur maligne à l’un de ses ovaires. «J’ai déjà été opérée. Tout s’est très bien passé. Heureusement que nous avons vu ça très tôt, mais il me reste encore quelques mois de lutte pour continuer le traitement adapté. Je suis sereine et confiante sur le fait que tout ira bien », avait-elle indiqué.