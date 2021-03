Hommage à Hamed Bakayoko: Roch Kaboré s’envole pour la Côte d’Ivoire

Le président burkinabé, Roch Kaboré, a quitté Ouagadougou ce mercredi matin, à bord d’un avion en destination de la Côte d’Ivoire, où il prendra part à la cérémonie d’hommage au feu Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko.

« J’ai quitté Ouagadougou ce matin pour Abidjan en Côte d’Ivoire, où je prendrai part ce mercredi 17 mars 2021, à la cérémonie d’hommage au Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier », a déclaré Roch Kaboré.

Pour le président burkinabé, le décès du Golden Boy est une grosse perte pour la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso: « Avec sa disparition, le Burkina Faso perd un ami, un frère attaché à la vitalité des relations d’amitié et de fraternité entre les peuples ivoirien et burkinabé », indique Roch Kaboré.

Pour rappel, Hamed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 en Allemagne, des suites du cancer du sang. Il avait été évacué en France à l’hôpital américain de Paris, avant d’être transféré en Allemagne. Son décès laisse un vide dans le cœur des Ivoiriens et sur le continent africain.