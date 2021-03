Hommage à Hamed Bakayoko: les raisons de l’absence de Maître Gims et Dadju

Annoncés au concert géant organisé mercredi dernier en hommage au premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars, Maitre Gims et Dadju n’ont finalement pas pu honorer de leur présence, cette grande messe d’adieu. Une absence remarquée qu’explique Angelo Kabila, membre du comité d’organisation de la veillée artistique, sur Vibe radio.

Décédé le 10 mars des suites d’un cancer fulgurant, Hamed Bakayoko a reçu cette semaine les hommages de la Côte d’Ivoire et ses alliés. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, mercredi 17 mars, au stade Ebimpé, à Abidjan, pour saluer la mémoire du Premier ministre ivoirien. Un concert géant a été organisé dans la soirée avec des prestations de plusieurs artistes venus du continent et de la diaspora.

Koffi Olomidé, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, et bien d’autres célébrités du continent, telles que les footballeurs Eto’o Fils, Emmanuel Adébayor, ont fait le déplacement d’Abidjan pour soutenir le peuple ivoirien et célébrer le Golden Boy, Cependant, Gims, Dadju et Vegedream, qui étaient pourtant annoncés, n’ont pu faire acte de présence en terre ivoirienne. Une absence qui a surpris plus d’un, quand on sait la complicité entre l’ancien maire d’Abobo et le rappeur congolais.

Invité sur Vibe radio, Angelo Kabila, membre du comité d’organisation de la veillée artistique, a livré les raisons de cette absence. «Ils n’ont pas pu effectuer le déplacement d’Abidjan, tout simplement parce qu’ils ont eu des contraintes de dernière minute, ce qui les a empêchés de venir en terre ivoirienne pour les obsèques», a fait savoir le promoteur des Zouglou Days.

Et d’informer que les trois artistes qui vivent en France, ont laissé un message aux fans. «Ils n’ont pas pu arriver, mais Gims, Dadju et Vegedream nous ont adressé un message pour présenter leurs regrets et des excuses pour ce rendez-vous manqué», a ajouté l’acteur culturel.