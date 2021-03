Haïti – Insécurité grandissante: Jovenel Moïse décrète l’état d’urgence dans plusieurs villes

Face à la montée de la criminalité, le président haïtien, Jovenel Moïse, a décrété l’état d’urgence dans plusieurs zones du pays, où les bandits dictent leur loi.

Certaines villes en Haïti sont confrontées depuis quelques mois, à une situation d’insécurité grandissante. Le 12 mars dernier, 6 policiers ont été tués par les gangs de Village-de-Dieu. Face à cette situation, le président Jovenel Moïse a, dans un arrêté pris en Conseil des ministres, le 16 mars 2021, déclaré l’état d’urgence, pour une période d’un mois, dans des zones, telles que Village-de-Dieu; Grand-Ravine ; Delmas 2, Savien (Petite Rivière de l’Artibonite) et dans toutes autres zones rouges identifiées par le Conseil supérieur de la Police nationale.

Dans l’article 2 de cet arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur le 16 mars 2021, il est stipulé : “Les autorités gouvernementales, responsables de la sécurité publique et de l’intégrité du territoire, ainsi que celles des Forces Armées d’Haïti et des Forces de Police, sont habilitées à prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation sur l’état d’urgence, afin de parvenir au démantèlement et à la destruction de toutes les bandes armées semant la terreur dans le pays. ”