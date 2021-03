Golfe de Guinée: plus de 6 tonnes de cocaïne saisies par la marine française

La marine française a saisi dimanche 21 mars 2021, plus de 6 tonnes de cocaïne dans le golfe de Guinée, a annoncé ce lundi, la préfecture maritime de l’Atlantique.

Selon le communiqué de la préfecture maritime, une équipe du porte-hélicoptère amphibie (PHA) Dixmude est intervenue à bord du cargo Najlan avec l’accord de l’État du pavillon, à savoir la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès située dans les Caraïbes. « Très rapidement, ce sont plus de 6.000 kilogrammes de cocaïne qui ont été découverts à bord », indique le communiqué.

Le Najlan, cargo mesurant près de 105 mètres de long, avait quitté les côtes sud-américaines plusieurs jours auparavant et faisait l’objet d’un suivi particulier, selon la même source. «La parfaite coopération entre les acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre les stupéfiants, appuyée par le réseau diplomatique du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), a permis d’obtenir ce résultat exceptionnel», souligne la préfecture maritime, qui ajoute que les investigations judiciaires vont se poursuivre. L’amiral Vandier, Chef d’État-Major de la Marine, a salué une saisie «historique».

L’opération a été menée dimanche, sur la base de renseignements transmis par l’Office français antistupéfiants (OFAST) et la police néerlandaise, en collaboration avec le centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (MAOC-N), agence internationale basée à Lisbonne, Europol et les autorités brésiliennes, et sous la direction du préfet maritime de l’Atlantique et du procureur de la République de Brest. A noter que deux embarcations semi-rigides, un hélicoptère et un drone avaient été mobilisés pour procéder à cette opération.