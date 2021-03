Ghana: battu pour mauvais arbitrage, il perd plusieurs dents (Vidéo)

Les arbitres qui ont officié le match de première division de la ligue du Ghana entre Wamanafo Mighty Royals et Bofoakwa Tano ont été sévèrement battus, dimanche 28 mars, au parc de Wamanafo après que le match s’est terminé par un nul.

L’événement malheureux s’est déroulé à Wamanafo à 433km de Accra, la capitale du Ghana. Le match entre Mighty Royals et Tano Bofoakwa, qui s’est déroulé le 28 mars 2021 au Wamanafo Park de Dormaa dans la région de Bono au Ghana, a viré au drame lorsque des supporters en colère ont attaqué les arbitres du match pour cause de mauvais arbitrage. Selon les médias locaux, les supporters de Wamanafo Mighty Royals, équipe de première division de la ligue ghanéenne, ont comploté pour tuer les arbitres du match ce dimanche à domicile.

« On a entendu les fans du club déclarer haut et fort qu’ils allaient battre les arbitres jusqu’à ce que mort s’en suive », a rapporté ghbase, un média ghanéen. Après avoir échoué à battre le Bofoakwa Tano FC à l’issue des 90 minutes, les supporters locaux se sont rués sur le terrain et ont traité les officiels du match de criminels.

Se sentant lésés par un arbitrage injuste contre leur club, les fans de Wamanfo Mighty Royals ont assiégé la porte principale pour attaquer les arbitres. L’un des arbitres a perdu plusieurs dents de devant et du sang a coulé par sa bouche et le nez après avoir reçu de violents coups par les fans en colère.