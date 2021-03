Gabon: le président Ali Bongo annonce des réformes sur l’égalité femmes-hommes

Pas le temps de lire l'article ?

A l’occasion de la journée de la femme lundi 8 mars, le président Ali Bongo du Gabon a exprimé l’importance de la femme dans la société et fait une grande annonce sur les progrès du Gabon en matière d’égalité femmes-hommes.

« Le Gabon doit aller encore plus loin, franchir une étape supplémentaire. L’égalité des droits entre les hommes et les femmes reste un objectif. Le but véritable est d’atteindre l’égalité réelle, dans les faits », a indiqué Ali Bongo Ondimba dans un message publié sur sa page Facebook. Dans le sens de cette envie de progrès, le chef de l’Etat gabonais à annoncé spécifiquement l’égalité entre les deux genres en ce qui concerne le divorce.

Ali Bongo a annoncé que « l’égalité totale entre les femmes et les hommes en matière de divorce pour faute sera instaurée et le divorce par consentement mutuel sera autorisé; de lourdes sanctions dans le cas où un officier ou agent de police judiciaire viendrait à exercer une contrainte ou pression sur la victime en vue de l’amener à renoncer à ses droits, seront instaurées ». « Le XXIème siècle au Gabon sera également féminin », ajoute le président.