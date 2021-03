François Hollande: «Mon plus grand regret, c’est de ne pas m’être représenté»

L’ancien président français, François Hollande, s’est lâché lors d’un live sur la plateforme Twitch avec le journaliste Samuel Étienne lundi soir. L’ex-chef d’Etat a notamment confié ses regrets de ne pas s’être présenté pour un deuxième mandat en 2017.

On connait désormais le plus grand regret de François Hollande. Le sexagénaire interrogé par le journaliste Samuel Étienne sur Twitch lundi soir, a clairement signifié que son plus grand regret, “c’est de ne pas m’être représenté” pour un deuxième mandat présidentiel en 2017.

« Mon plus grand regret c’est de ne pas m’être représenté », a confessé François Hollande au bout de trente minutes d’échanges. « Cette décision, je l’ai prise trop tôt, début décembre », alors que des événements cruciaux se sont déroulés ensuite, « les chiffres du chômage, la candidature de Fillon qui s’est effondrée…», a-t-il regretté.

À l’Elysée de 2012 à 2017, il avait conditionné son avenir à l’inversion de la courbe du chômage. Cette courbe a commencé à baisser en 2017, à la fin de son mandat, alors qu’il avait déjà renoncé. Quant à « l’effondrement » de la candidature de François Fillon, il s’est produit à la suite des révélations sur l’emploi fictif de son épouse, Penelope, qui avaient été faites fin janvier, et la campagne était déjà lancée.