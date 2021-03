France: une femme de 37 ans condamnée à un an de prison pour relations sexuelles avec un ado de 14 ans

Une femme, âgée de 37 ans, résidant la région de Loudéac, en France, a comparu mardi 16 mars dernier devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Elle a été jugée pour soustraction d’un mineur de moins de 15 ans à l’autorité parentale, et atteintes sexuelles sur mineur.

Il s’agit d’une mère de 3 enfants qui donnait des « cours de soutien » à son voisin, âgé de 14 ans. Avec le temps, les deux ont commencé par coucher ensemble pendant leurs séances de cours.



Les parents du garçon ont découvert leur relation et proscrit à la femme de revoir leur fils. Mais elle s’est opposée à l’idée d’arrêter la relation. Les géniteurs du gamin ont été obligés de porter plainte. Selon Faits-divers, l’adolescent fuyait régulièrement la maison familiale pour rejoindre la trentenaire.



« Cette dernière a été placée en garde à vue et libérée sous contrôle judiciaire. Mais comme elle continuait d’échanger avec l’adolescent, elle a été placée en détention provisoire.



Devant la cour de justice, la femme a expliqué qu’elle était « tombée follement amoureuse du garçon et qu’elle l’accueillait chez elle pour le protéger ». Le jeune garçon a accusé ses parents de maltraitances.



La mère de famille a écopé de « 3 ans de prison dont 2 ans avec sursis probatoire avec interdiction d’entrer en contact avec le garçon ». Le tribunal l’a condamnée à un suivi psychologique. Il lui est interdit de travailler avec des enfants pendant les cinq prochaines années. Son nom sera désormais ajouté au fichier national des délinquants sexuels.