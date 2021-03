France: les plus gros salaires de Ligue 1 dévoilés

Dans son édition du vendredi 19 mars 2021, l’Equipe a dévoilé les plus gros salaires de Ligue 1. Comme on pouvait s’y attendre, c’est le PSG qui est le plus représenté dans ce classement avec 16 joueurs dans le top 20.

Ce n’est pas un secret, le PSG utilise essentiellement sa puissance financière pour attirer les plus grands joueurs. En plus de coûts de transfert ahurissants, le club de la capitale française n’hésite pas à offrir des salaires mirobolants à ses joueurs.

En effet, les Parisiens ont les plus gros salaires de Ligue 1, comme l’indique le classement publié par l’Equipe ce vendredi. Neymar figure en tête de ce classement avec un salaire mensuel brut estimé à 3,06 millions d’euros. Kylian Mbappé (2,098 M€) arrive juste derrière son coéquipier, Marquinhos et Marco Verratti complètent le podium avec 1,2 M€ mensuel.

On retrouve ensuite Angel Di Maria (1,1 M€), et le gardien Keylor Navas (1 M€). Le TOP 10 est complété par Mauro Icardi (800 000 €), Leandro Paredes (750 000 €), Juan Bernat (700 000 €) et Presnel Kimpembe (670 000 €).

Il faut attendre la 11e place pour voir un joueur qui n’est pas parisien. Et c’est le Monégasque Wissam Ben Yedder (650 000 €) qui occupe cette place, juste devant son coéquipier, Cesc Fabregas (600 000 €). Le Lyonnais Memphis Depay (480 000 €) et le Marseillais Florian Thauvin (422 000 €), sont respectivement 16e et 20e.

Le TOP 20 des plus gros salaires de la Ligue 1 (mensuel)

1. Neymar (3,06 M€, Paris SG)

2. Kylian Mbappé (2,098 M€, Paris SG)

3. Marquinhos (1,2 M€, Paris SG)

-. Marco Verratti (1,2 M€, Paris SG)

5. Angel Di Maria (1,1 M€, Paris SG)

6. Keylor Navas (1 M€, Paris SG)

7. Mauro Icardi (800 000 €, Paris SG)

8. Leandro Paredes (750 000 €, Paris SG)

9. Juan Bernat (700 000 €, Paris SG)

10. Presnel Kimpembe (670 000 €, Paris SG)

11. Ander Herrera (650 000 €, Paris SG)

-. Wissam Ben Yedder (650 000 €, Monaco)

13. Cesc Fabregas (600 000 €, Monaco)

-. Julian Draxler (600 000 €, Paris SG)

15. Idrissa Gueye (500 000 €, Paris SG)

16. Memphis Depay (480 000 €, Lyon)

17. Layvin Kurzawa (450 000 €, Paris SG)

-. Pablo Sarabia (450 000 €, Paris SG)

-. Abdou Diallo (450 000 €, Paris SG)

20. Florian Thauvin (422 000 €, Marseille)