France: l’armée mise à contribution dans la campagne de vaccination

En France, le président du conseil d’orientation sur la stratégie vaccinale, Alain Fischer, a annoncé que l’armée serait impliquée dans la campagne de vaccination.

L’armée va être impliquée dans la campagne de vaccination en France, a déclaré lundi sur BFMTV, Alain Fischer, président du conseil d’orientation sur la stratégie vaccinale. « Je crois que l’armée sera impliquée (…), elle sait faire, elle a une logistique, elle sait vacciner et elle participera de ces activités », a avancé le Président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale. Début mars, l’armée avait déjà prêté main forte dans la campagne de vaccination en ouvrant des hôpitaux militaires en guise de centres, le week-end.

Alain Fischer: "La vaccination est un acte extrêmement simple: plus il y a de corps qui peuvent vacciner, mieux c'est"#BourdinDirect pic.twitter.com/IEuLmeBz5O — RMC (@RMCinfo) March 22, 2021

La pandémie a fait plus de 2,71 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, sur plus de 122 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (541.918), devant le Brésil (292.752) et le Mexique (197.827).

En Europe, le ton monte entre Bruxelles et le Royaume-Uni à propos des livraisons de vaccins AstraZeneca. La France, qui a reconfiné 16 départements ce week-end, veut d’ailleurs moins compter sur le produit du laboratoire anglo-suédois pour sa campagne vaccinale .