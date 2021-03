France: la ministre du Travail Elisabeth Borne testée positive au Covid-19

Sur son compte Twitter, la ministre française du Travail, Elisabeth Borne a annoncé avoir été testée positive au Covid-19. Elle a cependant, rassuré qu’elle est asymptomatique et se porte bien.

« Testée positive à la covid-19, je continuerai d’exercer mes fonctions à distance. Malgré quelques symptômes, je me porte bien. Prenez soin de vous et de vos proches. » a-t-elle écrit dans un message publié sur son compte Twitter ce dimanche, en fin d’après-midi. La ministre du Travail doit prendre part à la conférence sociale organisée par le Premier ministre Jean Castex, et le ministre de l’Economie Bruno Le Maire le lundi 15 mars 2021.

En France, la situation est particulièrement tendue en Ile-de-France, où les malades Covid occupent plus de 95% des capacités initiales en réanimation. Face au risque de saturation, l’exécutif a annoncé le lancement d’évacuations de plus grande ampleur. Après trois transferts samedi et trois dimanche, six par jour seront organisés par voie aérienne à partir de lundi. Des TGV équipés pour transférer 24 à 48 patients seront opérationnels à la fin de la semaine. Le Premier ministre Jean Castex a exprimé l’espoir de dépasser « l’objectif de 10 millions de vaccinations au 15 avril.