Coronavirus: la France retourne en confinement

En conférence de presse ce jeudi soir, le Premier ministre Français, Jean Castex, a annoncé de nouvelles mesures restrictives, dont le reconfinement de 16 départements à partir de ce week-end.

« Le confinement le week-end qui s’applique dans les Alpes-maritimes et le Pas-de-Calais (…) est insuffisant pour casser fortement la dynamique qui s’accélère« , a commenté le Premier ministre, Jean Castex, qui a annoncé le reconfinement dans seize départements à partir de ce week-end, dès ce vendredi soir minuit et pour quatre semaines : « Huit départements d’Île-de-France, les cinq départements des Hauts de France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l’Eure« .

Les écoles resteront ouvertes, les activités physiques et sportives en plein air seront autorisées. Pour les commerces, « seuls les commerces vendant des biens et services de première nécessité seront autorisés à rouvrir« , libraires et disquaires inclus. Jean Castex a expliqué en revanche « qu’il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s’aérer ou faire du sport en journée sans limitation de durée, avec une attestation, dans un rayon limité à 10km autour de chez soi ».

Le dispositif de couvre-feu sera maintenu selon les mêmes règles qu’aujourd’hui, dans tous les départements, mais son heure de début passera de 18h00 à 19h00. pic.twitter.com/Aa53RkXBV8 — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 18, 2021

