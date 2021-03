France – Coronavirus: Emmanuel Macron appelle à vacciner « matin, midi et soir »

Le président Français, Emmanuel Macron, a appelé mardi, à vacciner « au maximum », « tous les jours », « matin, midi et soir », car la vaccination est « le cœur de la bataille » contre le Covid-19.

En visite à Valenciennes (Nord) ce mardi, le président Emmanuel Macron a fait de nombreuses annonces sur la campagne de vaccination contre la maladie de covid-19. Après avoir déclaré que la vaccination sera ouverte aux plus de 70 ans dès samedi et mi-avril pour les enseignants, le patron de l’Elysée a lancé un appel à vacciner « matin, midi et soir ».

A lire aussi: France – Emmanuel Macron aux entreprises: “Le télétravail, il faut s’y mettre”

« On se bat pour avoir des doses (…). On va changer de dimension à partir d’avril » et « il n’y pas de week-ends et de jours fériés pour la vaccination », a ajouté le chef de l’Etat après avoir visité un centre de vaccination et une pharmacie à Valenciennes.

A Valenciennes (Nord), Macron était accompagné du ministre de la Santé, Olivier Véran, et a échangé avec des soignants « sur les modalités mises en place pour organiser au mieux la vaccination » et être « à l’écoute de leurs témoignages et expériences de terrain, avant la montée en charge attendue dans les prochaines semaines », selon l’Elysée. Il était ensuite attendu à la pharmacie de « La chasse royale », à Valenciennes, une semaine après l’autorisation donnée aux pharmaciens de vacciner.