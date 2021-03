FIFA: Sepp Blatter exclu pour 6 ans supplémentaires de toute activité liée au football

La FIFA a communiqué aujourd’hui que la chambre juridictionnelle de la Commission d’éthique indépendante avait jugé coupables, Joseph Sepp Blatter, président de la FIFA de 1998 à 2015, et Jérôme Valcke, secrétaire général de la FIFA de 2007 à 2015.

Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, a été condamné à une exclusion du football pour une durée supplémentaire de 6 ans et 8 mois. Dans un communiqué publié mercredi par le conseil éthique de l’instance mondiale du football, l’ancien patron de la FIFA a été condamné à une exclusion supplémentaire de 6 ans et 8 mois.

Sepp Blatter écope également d’une amende d’un million de francs suisses, soit environ 903 000 euros. Dans la même affaire de détournements de fonds, l’ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, qui a occupé ce poste sous l’ère Blatter, a été condamné à la même peine. Cette nouvelle exclusion ne sera appliquée qu’une fois la peine précédente écoulée, soit à partir d’octobre 2021 pour Blatter et octobre 2025 pour Valcke.

importants bonus accordés à partir de 2010

Les deux dirigeants avaient déjà été bannis de toute activité liée au football en 2015, après une série de scandales. Mis en cause dans plusieurs dossiers par la justice pénale suisse, Sepp Blatter et Jérôme Valcke se voient reprocher une nouvelle série de violations du code d’éthique de la Fifa, liée à leur rémunération.

L’ancien président de la Fifa s’est accordé 23 millions de francs suisses (20,7 millions d’euros) de « bonus extraordinaires » liés au Mondial-2010 en Afrique du Sud, à la Coupe des Confédérations de 2013 et au Mondial-2014 au Brésil, relève la décision, prise le 17 décembre 2020 mais qui vient d’être notifiée aux parties.

Le Français Jérôme Valcke, ancien journaliste de sport devenu le bras droit de Sepp Blatter, a de son côté perçu 30 millions de francs suisses (27 millions d’euros) de bonus pour la même période, en plus de ses émoluments habituels, souligne la commission d’éthique de la Fifa. Or pour cela, les deux dirigeants n’ont eu besoin d’aucune validation, hormis celle de l’ancien directeur financier, Markus Kattner, licencié en mai 2016 et suspendu pour dix ans en juin 2020, et celle de l’ex-vice président de la Fifa, Julio Grondona, décédé en 2014.