FFF: Noel Le Graët réélu pour 4 ans (officiel)

Noël Le Graet est réélu à la tête de la Fédération Française de Football pour un nouveau mandat de 5 ans, a l’issue de l’assemblée générale élective organisée ce samedi 13 mars 2021.

Les élections électives de la FFF ont eu lieu ce samedi. A la tête de la fédération depuis 2011, Noël Le Graët est réélu président pour un nouveau mandat de 4 ans. C’est la 3e fois qu’il est réélu à la tête de la FFF après 2012 et 2017.

Le président de 79 ans est élu dès le premier tour avec 73,02% des suffrages, devançant l’ancien patron de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez (25,11%), et l’outsider, Michel Moulin (1,87%).

Vivement décrié par ses détracteurs ces dernières années, Le Graët a été impliqué dans plusieurs scandales, notamment ses discours polémiques sur le racisme et l’homophobie, et ses propos récemment qualifiés de misogynes. Malgré cela, l’homme de 79 ans a conservé la confiance des électeurs (218 délégués de clubs professionnels et amateurs)

La réaction de Noël Le Graët après sa réélection

Le président de la FFF n’as pas tardé à réagir à sa réélection, et savoure sa victoire nette, tout en promettant d’aller au bout de son mandat malgré son âge.

« Le score est net. Je suis content du score, d’être réélu, de la marge avec mes concurrents. On avait calculé 65/68%. Je vais aller au bout du mandat, bien sûr que oui, si ma santé le permet. Sinon, je ne me serais pas représenté. Au milieu, il y a le Qatar (le Mondial 2022, Ndlr) et il faut préparer la succession, quand même. », a déclaré le président de la FFF

Pour finir, le dirigeant a laissé planer le doute sur une possible candidature à la prochaine élection, même s’il a déclaré qu’il ne se représenterait pas.

« Je ne me présenterai pas une 5e fois si c’était la question, et encore il ne faut jamais dire jamais. », a glissé Le Graët.

Les élections désormais passées, le travail pour sortir le foot français du gouffre où il est plongé actuellement pourra commencer. Un travail qui s’annonce colossal et pas évident pour Noël Le Graët et son équipe.