Festival Bénin Côte d’Ivoire : Ulrich Vivance Kpoguè annonce les couleurs d’une diaspora solidaire

Ulrich Vivance Kpoguè a annoncé la tenue de la 2ème édition du festival Bénin Côte d’Ivoire (Febci), une rencontre dite fraternelle entre les peuples béninois et ivoirien.

Du 28 au 30 mai 2021, le terrain municipal (terre rouge) de la commune de Port-Bouët à Abidjan, en Côte d’Ivoire, va abriter la 2ème édition du Festival Bénin Côte d’Ivoire (Febci).

L’objectif de ce festival est d’unir davantage les peuples béninois et ivoirien, et de cultiver le vivre-ensemble et la cohésion sociale.

« Depuis l’accession à l’indépendance du Bénin et de la Côte d’Ivoire, respectivement les 1er et 7 août 1960, une grande fraternité est née au sein des deux peuples, au point où la Côte d’Ivoire regorge aujourd’hui de la plus grande communauté, sinon l’une des plus grandes communautés béninoises de l’étranger », a indiqué Ulrich Vivance Kpoguè, représentant du festival au Bénin.

A l’en croire, ce festival est le signe de la très bonne entente entre le Bénin, la Côte d’Ivoire et les pays de la sous-région ouest-africaine.

« Pourtant, force est de constater une absence totale d’événements majeurs, permettant de rassembler en un même endroit et à une même date, les communautés vivant en Côte d’ivoire autour des valeurs culturelles, économiques et sociales. Face à cette situation, il est donc apparu noble pour l’agence de Communication et d’évenementiel « Paas Services », de réunir toutes les communautés autour d’un idéal, un grand festival dénommé « Festival Bénin Côte d’Ivoire (Febci). » Ulrich Vivance kpoguè

A noter que plusieurs activités entrent dans le cadre de cette deuxième édition qui a pour thème: « La solidarité et la cohésion sociale, des valeurs citoyennes pour une intégration africaine effective ».

Les participants auront droit à des panels scientifiques, des actions sociales et humanitaires, des activités culturelles, artistiques, touristiques, culinaires et des distinctions, pour ne citer que ceux-là.

Mieux, le festival sera ponctué par des conférences, des expositions commerciales et artisanales, des spécialités et concours culinaires du Bénin et de la Côte d’Ivoire, pour une diaspora solidaire des deux nations.