Facebook, WhatsApp et Instagram en panne

Les réseaux sociaux, Instagram, Whatsapp et Facebook, ont eu une panne qui les a rendus inaccessibles durant plusieurs minutes ce vendredi 19 mars 2021.

«Il existe actuellement un certain nombre de problèmes affectant les produits Facebook, y compris les flux de jeux», a tweeté le compte Twitter Facebook Gaming de la société. «Plusieurs équipes y travaillent et nous vous tiendrons au courant dès que possible.», a-t-il ajouté.

« Vous n’arrivez plus à envoyer de messages via WhatsApp et Facebook Messenger ? Vous n’arrivez pas à liker de photos sur Instagram ? Vous n’êtes pas le seul. De nombreux internautes à travers le monde rapportent de grosses difficultés pour accéder à ces trois réseaux », rapporte DownDetector.

Au cours de la période de panne, les utilisateurs qui ont visité la version Web d’Instagram ont été accueillis par un avis indiquant «Erreur de serveur 5xx». Il était également impossible de joindre un correspondant via WhatsApp ou Messenger. Mais le problème a fini par être résolu et les différentes plateformes sociales sont désormais accessibles pour le grand grand bonheur des utilisateurs.