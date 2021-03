“Face aux 2 duos de l’opposition, rien n’est gagné d’avance et Talon même le sait”, Jacques Migan

Pas le temps de lire l'article ?

La compétition pour accéder ou maintenir le fauteuil du palais de la Marina sera assez rude pour les trois duos de candidats en lice pour l’élection présidentielle du 11 Avril 2021.

C’est du moins la conviction de l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Jacques Migan, invité le vendredi 5 mars dernier sur l’émission Café Médias Plus pour se prononcer sur l’arrestation de la candidate recalée des démocrates.

A Lire aussi: Avortements clandestins au Bénin: 200 décès enregistrés chaque année

En effet, en marge de ses déclarations sur le dossier lié à l’ancienne ministre de la justice, Reckya Madougou, cet acteur politique de la mouvance s’est prononcé sur le processus électoral.

Me Jacques Migan se réjouit du déroulement du processus électoral, conformément au chronogramme établi par les institutions en charge de l’organisation du scrutin.

Pour ceux qui pensent que le jeu n’est pas ouvert et que le candidat Talon s’est choisi lui-même des challengers dont il est sûr d’en faire une bouchée, Jacques Migan affirme que la compétition qui s’annonce sera rude.

” Face aux deux duos de l’opposition, rien n’est gagné d’avance et le Président Patrice Talon même le sait. Il va mouiller le maillot“. Jacques Migan

A en croire Jacques Migan, membre fondateur d’un des deux partis politiques du chef de l’Etat, le scrutin du 11 avril prochain sera une fête dans le pays.

Les trois duos-candidats en lice

En dehors du chef de l’Etat, Patrice Talon, qui est candidat à sa propre succession et dont la candidature a été validée par la CENA et confirmée par la cour constitutionnelle, il y a deux autres duos-candidats dans la course.

Il s’agit du duo constitué par Corentin Kohoué-Iréné Agossa et celui constitué par les anciens ministres de Boni Yayi, Alassane Djimba et Paul Hounkpè.

Dans l’opinion, ces deux dernières candidatures sont des candidatures légères et le match du 11 Avril prochain est, par conséquent, un match amical.

Une perception que ne partage pas l’ex-bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Jacques Migan, qui croit que les deux challengers du chef de l’Etat vont lui donner de la sueur froide.