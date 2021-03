Ethiopie: l’international gardien béninois, Fabien Farnolle, signe à Sidama Cofee FC

L’international gardien béninois, Fabien Farnolle, signe à Sidama Cofee FC en Ethiopie Bet King League pour une durée de (6)six mois.

C’est officiel. Annoncé sans club, fin 2020, à la suite de la résiliation de son contrat avec le club turc du BB Erzurumspor, Fabien Farnolle démarre une nouvelle aventure.

Selon les informations parvenues à la rédaction de BENIN WEB TV, Fabien Farnolle s’offre les Éthiopiens de Sidama Cofee FC pour une durée de 6 mois.

Cette nouvelle aventure lui permettra sans aucun doute de retrouver prochainement l’équipe nationale du Bénin, qui affronte dans les deux prochaines semaines, le Nigéria et le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022.

A noter que Fabien Farnolle était courtisé au Kosovo et dans d’autres pays mais a préféré rester en Afrique.

En faisant ce choix, Fabien Farnolle rejoint, dans l’Ethiopia Bet King League, son compatriote Harrison Hessou, gardien de but de Bahir Dar FC. Avec ce nouveau club et cette première expérience en Afrique, Fabien Farnolle devient le deuxième gardien de but béninois à évoluer dans le championnat éthiopien.