Etats-Unis: Joe Biden s’effondre dans les escaliers de l’Air Force One (vidéo)

Le présidents des Etats-Unis, Joe Biden, a trébuché à plusieurs reprises en grimpant les marches de l’Air Force One ce vendredi 19 mars 2021.

Alors qu’il s’apprêtait à prendre le vol pour la Georgie, le patron de la Maison Blanche a manqué trois fois ses pas de manière inattendue au moment où il montait les escaliers vers Air Force One. « A priori, plus de peur que de mal pour le président américain âgé de 78 ans, qui s’était légèrement fracturé le pied en novembre dernier, en jouant avec son chien Major », indique Paris Match.

🇺🇸 FLASH – Joe #Biden a trébuché dans les escaliers alors qu'il montait dans l'avion présidentiel, le Air Force One, qui doit l'emmener à #Atlanta où il doit rendre hommage aux victimes d'actes anti-asiatiques. (via @TheHill)pic.twitter.com/bddSAYur83 — Mediavenir (@Mediavenir) March 19, 2021

« Il avait parcouru environ un tiers de l’escalier de l’avion à Joint Base Andrews lorsqu’il a trébuché. Heureusement pour lui, il s’est emparé de la balustrade et s’est stabilisé. Il fit un pas de plus pour trébucher une seconde fois, mais s’accrocha fermement à la balustrade. Cependant, il s’est finalement effondré dans les escaliers après une autre étape manquée. Il s’est épousseté et a atteint le sommet. Il a salué et est entré dans l’avion », informe The Nation.

La vidéo publiée sur la toile, va certainement susciter la moquerie des internautes. Notons que le démocrate s’apprêtait à voyager pour la Géorgie ce vendredi, quand l’incident s’est produit.