États-Unis: Joe Biden dit prévoir de briguer une réélection en 2024

Le président américain, Joe Biden, a déclaré jeudi qu’il prévoyait de se porter à nouveau, candidat pour l’élection présidentielle de 2024.

Joe Biden a annoncé jeudi 25 mars qu’il envisageait de se représenter à la présidentielle américaine de 2024, après avoir jusqu’ici évité de donner une réponse aussi directe. S’exprimant lors de sa première conférence de presse depuis la Maison Blanche, où il est entré en fonction en janvier à l’âge de 78 ans, Joe Biden a ajouté qu’il s’attendait à ce que la vice-présidente Kamala Harris soit de nouveau sa colistière.

«La réponse est oui, je prévois de me présenter à ma réélection. C’est ce à quoi je m’attends», a déclaré le président américain lors de sa première conférence de presse à la Maison Blanche. Il a nuancé sa réponse en affirmant respecter «le destin»: «Je n’ai jamais pu planifier avec certitude quatre ans et demi, trois ans et demi en avance.»

L’âge avancé de Joe Biden, plus vieux président élu de l’histoire des Etats-Unis, avait nourri l’hypothèse qu’il n’effectuerait qu’un seul mandat de quatre ans.