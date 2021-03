Elle fait une grève des tâches ménagères dans sa maison et partage son expérience sur Twitter

Fatiguée de s’occuper toute seule des tâches ménagères, une mère de famille britannique a pris la résolution de faire une grève des travaux domestiques. Elle a publié sur Twitter le 18 mars dernier le résultat de sa décision.

Etant la seule à faire les travaux domestiques à son domicile, la mère de famille a dit stop. La surnommée Miss Potkin a fait une petite pause. Dans l’objectif de faire bouger les choses dans sa famille, selon RTL, la Britannique a débuté sa grève des tâches ménagères le 15 mars 2021.

Elle a commencé ses publications avec une photo sur laquelle on voit aisément le plan de travail de la cuisine encombré par des assiettes sales, des biberons et des couverts. « Personne ne dit rien au sujet de la grosse pile, mais je peux entendre leurs cerveaux faire tic-tac. Non, famille, je ne vais pas charger le lave-vaisselle aujourd’hui », a commenté Miss.

« À un moment donné, ils seront à court de cuillères, de tasses et d’assiettes (…) Qui craquera le premier ? Pas moi ! », a-t-elle écrit à plus de 20 000 abonnés qui la suivent. Le troisième jour, elle a informé que la famille a fait usage des derniers bols et cuillères et que son époux s’est fait du café avec une cuillère pour bébé. Non seulement la mère de famille avait arrêté de faire la lessive et la vaisselle, mais elle a également refusé de remplacer le rouleau de papier dans les WC.

« Le dernier rouleau de papier dans les toilettes du rez-de-chaussée a été utilisé à 19h04 hier soir. Il n’a pas été remplacé. Les toilettes d’en bas sont maintenant hors service ». Oups ! « Quelqu’un vient d’oublier qu’il n’y a pas de papier dans les toilettes d’en bas. Omg, c’est palpitant ! », a tweeté @MissPotkin, amusée.

Le ménage fait au quatrième jour de la grève

La mère de trois enfants voulait que les autres membres de son domicile prennent le relai. Il lui a fallu attendre le quatrième jour pour que la famille réagisse. Certainement mal à l’aise face à la saleté et l’encombrement, le compagnon de Miss Potkin s’est mis à gratter un vieux bol rempli de céréales sèches pour le mettre dans le lave-vaisselle. Elle a voulu entrer dans la cuisine lorsqu’elle entend son chéri lui dire : «Ne marche pas ici, c’est sale, avant de se mettre à nettoyer le sol».

Contente d’avoir atteint son objectif

« Grand jour, GRAND, énorme », a commenté la femme. Elle a poursuivi avec humour : « Si seulement il avait allumé la machine ». Les poubelles ont été vidées, et la situation d’une saucisse qui errait au fond d’une poêle a été prise en charge. Une belle victoire pour la mère de famille ! Elle a finalement vu sa maison de nouveau propre. « C’est enfin arrivé », s’est-elle amusée à commenter.

Cette série de posts est rapidement devenue virale sur Twitter. « Tu es mon héroïne ! », a laissé en commentaire une internaute.