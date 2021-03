Elims CAN 2022: le Nigéria atomise le Lesotho et finit premier du groupe L

Le Nigéria a conclu sa phase de qualification à la CAN 2022 ce mardi par une victoire 3-0 contre le Lesotho au Teslim Balogun Stadium de Lagos. Une victoire facile des Super Eagles qui terminent premier du groupe L

Déjà qualifié et assurer de terminer premier du groupe L, le Nigéria s’est offert une balade de santé face au Lesotho ce mardi à Lagos à l’occasion de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022. Opposés aux « Crocodiles » déjà éliminés de la compétition, les Super Eagles se sont facilement imposés sur le score de 3-0.

Auteur d’un grand match, Victor Osimhen a été le véritable artisan de cette victoire des locaux. L’attaquant de Naples a marqué un but et délivré une passe décisive, permettant à son équipe de terminer en tête du groupe L avec 14 points. Le buteur nigérian a ouvert le score à la 23è minute de jeu, rejoignant le Zambien Patson Daka en tête du classement des buteurs (5 buts).

Peter Etebo au retour des vestiaires (50e) puis Paul Onuachu après son entré en jeu (83e) ont ensuite enfoncé le clou pour permettre aux hommes de Gernot Rohr de terminer invaincus. Le vainqueur de l’autre rencontre entre le Bénin et la Sierra Leone décrochera le second billet qualificatif de ce groupe pour cette 24è édition de la CAN à 24 équipes.

Le classement : Nigeria 14 points (qualifié), Bénin 7 pts (un match en moins), Sierra Leone 4 pts (un match en moins), Lesotho 3 pts