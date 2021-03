Elims CAN 2022 – Bénin vs Nigéria: communiqué important de la Fédération Béninoise de Football

Ce samedi 27 mars 2021, les Super Eagles du Nigéria rencontrent les Écureuils du Bénin, dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2022. Pour la sécurité dans le stade Charles Gaulle de Porto-Novo, plusieurs dispositions sanitaires en raison du Covid-19 ont été prises par la Fédération Béninoise de Football.

Ce samedi 27 mars 2021, les Écureuils du Bénin et les Super Eagles du Nigéria vont se livrer un combat fratricide pour l’obtention d’une place à la CAN 2022. Cette rencontre comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2022 se jouera au Stade Charles de Gaulle à Porto-Novo avec plusieurs dispositions sanitaires en raison du Covid-19. La Direction de la Communication de la Fédération Béninoise de Football, sur sa page Facebook, a communiqué les grandes dispositions prises pour assurer la sécurité dans le stade.

80 agents des forces de l’ordre seront déployés pour assurer la sécurité avant, pendant et après la rencontre.

10 cadreurs et techniciens seront autorisés dans la main courante.

5 photojournalistes sont autorisés dans la main courante.

Certaines radios du Bénin sont autorisées.

Certaines presses écrites et en ligne sont autorisées.

La télévision productrice du match est autorisée.

La presse nigériane aura des accréditations pour assister au match.

Tous les journalistes, reporters et techniciens doivent présenter le résultat négatif de leur test PCR à la covid 19, au médecin de la CAF pour accéder au stade.

Les mesures de distanciation sociale sont à respecter dans la tribune de presse, ainsi que le port du masque.

L’accès presse au niveau des zones 1 et 2 est proscrit.

L’accès presse au niveau des zones 3 et 4 est autorisé.

La télévision productrice est la seule dont les caméras sont autorisées à filmer et à produire le match.

La télévision productrice mettra le signal à disposition de la CAF pour les chaînes ayant acquis les droits de diffusion à l’international : Canal +.

Aucune conférence de presse n’est prévue.

Les deux sélectionneurs seront dans la salle avec leurs masques pour le direct sur les chaînes ayant acquis les droits TV : ORTB, Canal +, et la NTA.

Le match se joue à huis clos.

200 personnes sont autorisées à suivre le match, ce nombre comprenant les officiels, et le reste du public.

Par ailleurs, les négociations se poursuivent, et si la CAF donne un avis favorable, le nombre de personnes pouvant assister à la rencontre pourrait être revu à la hausse.

Cette rencontre sera décisive pour la qualification à la CAN 2022, puisque le Nigeria est premier du groupe L avec huit points, juste devant le Bénin, deuxième avec sept points.