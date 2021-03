Éliminatoires CAN 2022: le staff médical de la Sierra Leone interpellé

Le staff médical de la Sierra Leone est interpellé dans le cadre de la situation qui a prévalu au stade de Freetown après l’annonce de résultats controversés de tests covid réalisés sur les joueurs béninois.

La situation est toujours tendue du côté de Freetown. Alors que le match Sierra Leone vs Bénin comptant pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022, est finalement reprogrammé siné dié, on vient d’apprendre que le staff médical des Leones Stars a été interpellé.

Un peu plutôt dans la journée (14h 50 selon la presse), le médecin covid sierra léonaise a annoncé à la sélection béninoise que 6 joueurs de son effectif ont été testés positifs. Une annonce qui a surpris les Écureuils surtout que les résultats des tests devraient être dévoilés à 10h et que le sélectionneur Michel Dussuyer a communiqué sa composition officielle. Une situation qui a fait bloquer les Écureuils dans leur bus pendant plus de deux heures.

Il est retenu finalement que si rien n’est vérifié après le test par le staff médical FIFA, l’équipe sierra léonaise perdra et sera sanctionnée. Les Leones Stars seront donc déclarés perdant sur tapis vert. Affaire à suivre…..