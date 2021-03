Eliminatoires CAN 2022: le Bénin à trois points d’une cinquième qualification

Choc des titans à Porto-Novo ce samedi 27 mars 2021 entre le Bénin et le Nigéria, comptant pour l’avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022.

C’est l’un des matchs phares de cette cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2022. Le Bénin reçoit son voisin de l’est, le Nigéria, ce samedi au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo dans le choc au sommet du groupe L. Un match décisif pour les deux équipes dont la vainqueure sera directement qualifiée pour la phase finale de la compétition.

Depuis huit ans, les Ecureuils du Bénin marchent sur les nuages pour n’avoir perdu aucun match à domicile. Les poulains de Michel Dussuyer au grand complet se sont bien affutés pour cette chaude empoignade. La déclaration de Steve Mounié en dit long. « On se sent tous très bien, très heureux d’avoir pu voyager, venir au pays pour aider la nation à se qualifier pour cette Can 2021 (2022, NDLR). On s’est bien entraînés cette semaine et on est prêts pour ce match. », a affirmé l’attaquant du club brestois.

Mais les Super Eagles du Nigeria ne sont pas venus au Bénin en victimes expiatoires. Ils ont des arguments à faire valoir surtout en attaque avec Victor Osimhen de Naples (4 buts). Leur sélectionneur Gernot Rohr est un fin tacticien qui sait changer le cours des matchs, surtout que le Nigeria, en 20 confrontations avec le Bénin, a déjà gagné 17 fois.

Mais au-delà des statistiques, la vérité, c’est ce soir à 16 heures GMT au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.