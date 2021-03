Eliminatoires CAN 2022: la liste du Sénégal avec Sadio Mané et Idrissa Gueye

Le sélectionneur Aliou Cissé a dévoilé ce mercredi sa liste des joueurs convoqués pour les deux dernières journées des phases qualificatives de la CAN 2022. Les Lions de la Téranga défieront le Congo, le 26 mars, et l’Eswatini, le 30 mars.

Dans une semaine, s’ouvriront les dernières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022. Et déjà, les sélections nationales dévoilent leurs listes des joueurs retenus pour l’occasion. Premier du groupe I et déjà qualifié pour la phase finale du tournoi, le Sénégal a aussi communiqué sa liste des joueurs appelés.

A lire aussi: Elim CAN 2021: la liste finale du Cameroun avec Toko Ekambi, sans Choupo-Moting

Le sélectionneur Aliou Cissé a convoqué un groupe de 26 joueurs dont la plupart évolue en Europe malgré que certains clubs refusent de laisser leurs pensionnaires partir en sélection. On note la présence de l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, le milieu défensif du PSG, Idrissa Gueye, ou encore le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy.

La liste du Sénégal