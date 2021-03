Eliminatoire CAN 2022: Michel Dussuyer justifie l’absence de joueurs locaux sur sa liste

Le sélectionneur national, Michel Dussuyer, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs appelés pour les prochaines rencontres des éliminatoires face au Nigéria et la Sierra Leone. Un groupe de 23 joueurs sans aucun local.

Repoussée à plusieurs reprises, la liste des joueurs retenus pour la prochaine trêve internationale est enfin connue. En conférence de presse ce lundi dans les locaux du ministère des sports, le sélectionneur national, Michel Dussuyer, a dévoilé la liste des 23 Ecureuils pour les 5è et 6è rencontres des éliminatoires de la CAN 2022 contre le Nigéria et la Sierra Leone.

Sur les 23 éléments retenus par le technicien français, 12 évoluent en France et vont pouvoir rejoindre les Ecureuils suite à la dérogation accordée tardivement par les autorités françaises. Samedi, celles-ci ont en effet autorisé les internationaux africains à rallier leur sélection moyennant le respect d’une bulle sanitaire et la réalisation de tests PCR quotidiens.

Des joueurs comme le gardien de but de Dijon, Saturnin Allagbé, le buteur de Clermont Foot, Jodel Dossou, et son compatriote défenseur, Cédric Hountondji, ou encore l’attaquant de Brest, Steve Mounié. On remarque cependant l’absence de joueurs locaux dans le groupe. Malgré la reprise du championnat national, l’ancien coach de la Côte d’Ivoire n’a pas voulu puiser dans ce vivier, justifiant cela par l’écart entre le niveau du championnat béninois et le niveau international.

«Entre le niveau du championnat béninois et le niveau international, il y a un grand écart. Je ne sais pas s’ils pourront s’adapter immédiatement. Mais je suis avec beaucoup d’intérêt le championnat national et quelques joueurs ont retenu mon attention », a déclaré Dussuyer en conférence de presse.