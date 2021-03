Éliminatoire CAN 2022: la liste des Écureuils du Bénin face au Nigéria et la Sierra Leone

Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres des deux dernières journées, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022. Les Écureuils recevront le Nigéria le 27 mars avant de se déplacer en Sierra Leone, trois jours plus tard.

Deuxième du groupe L, le Bénin dispute dans moins de deux semaines, ses deux dernières rencontres, comptant pour les qualificatives de la CAN Cameroun 2021. Les Ecureuils recevront le Nigéria le 27 mars avant de se déplacer en Sierra Leone, trois jours plus tard.

Avec 7 points au compteur, derrière les Super Eagles (8 points) et devant la Sierra Leone (3 points), les Béninois peuvent valider leur qualification pour la phase finale en cas de victoire contre la formation nigériane qui reste sur nul décevant face aux Sierra Léonais (0-0) en quatrième journée.

Pour l’occasion, le sélectionneur Michel Dussuyer a dévoilé ce mardi sa liste des 23 joueurs retenus. Comme annoncé un peu plus tôt, le défenseur Olivier Verdon n’est pas retenu sur la liste. Le roc défensif béninois est retenu par son club de Ludogorts qui a décidé de le retenir. Autre absent de la liste, l’attaquant de Melbourne Victory, Rudy Gesterde. Sans club depuis plus d’un an, Stéphane Sessegnon est lui, convoqué mais avec un nouveau rôle.

«Stéphane Sessegnon est sélectionné avec l’équipe nationale du Bénin en qualité d’invité spécial. Il n’est pas dans la liste des 23. Il est appelé pour son leadership. Il participera aux séances d’entraînements. Je discuterai avec lui par rapport à ses sensations. Samedi notre ambition est de gagner. Ça ne sera pas une tâche aisée. Nous avons des espoirs. Stéphane Sessegnon jouera-t-il ? Je ne sais pas mais je suis certain que sa présence dans le groupe est importante», a déclaré Michel Dussuyer.

Les 23 joueurs du Bénin contre le Nigeria et la Sierra Leone

Gardiens (03)

Saturnin Allagbé

Marcel Dandjinou

Fabien Farnolle

Défenseurs (08)

Khaled Adénon

Moise Adilehou

Youssouf Assogba

Seidou Baraze

Cédric Hountondji

Emmanuel Imorou

David Kiki

Yohan Roche

Milieux (06)

Jordan Adeoti

Matteo Ahlinvi

Jérôme Bonou

Sessi d’Almeida

Rodrigue Kossi

Anaane Tidjani

Attaquants (06)

Jacques Bessan

Jodel Dossou

Marcellin Koukpo

Steve Mounié

Michael Poté

Cebio Soukou