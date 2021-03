Éliminatoire CAN 2022: Dijon bloque Saturnin Allagbé

A l’instar de certains clubs français, Dijon a aussi annoncé qu’il ne libèrera pas ses joueurs non européens pour la prochaine trêve internationale. Un coup dur pour le gardien de but béninois Saturnin Allagbé dont la sélection affronte le Nigéria (27 mars) et le Lesotho (30 mars) en éliminatoire de la CAN 2022.

Deuxième du groupe L, le Bénin dispute dans moins de deux semaines, ses deux dernières rencontres, comptant pour les qualificatives de la CAN Cameroun 2021. Les Écureuils recevront le Nigéria le 27 mars avant de se déplacer en Sierra Leone, trois jours plus tard.

A lire aussi: Qualif CAN 2022: Olivier Verdon incertain pour le match Bénin-Nigéria

Deux grands rendez-vous que la sélection nationale va vraisemblablement honorer sans plusieurs de ses cadres. En effet, après Steve Mounié et très probablement Olivier Verdon, on apprend aussi que Saturnin Allagbé ne sera pas autorisé à faire le déplacement au Bénin.

A lire aussi: Elim CAN 2022: la conférence de presse de Michel Dussuyer reportée

En effet, selon les informations du journal L’Equipe, le club dijonnais du gardien de but des Écureuils « ne souhaite pas libérer des joueurs ( les internationaux non européens, ndlr) qui seront dans l’impossibilité de défendre les couleurs du club » lors de la 31e journée, à Marseille, le dimanche 4 avril (21 heures).

Une information confirmée par le club bourguignon dans un communiqué. «Contraints de devoir observer une période d’isolement de plus de cinq jours au retour de leurs sélections, les internationaux évoluant hors espace européen ne seront pas autorisés à rejoindre leurs équipes nationales respectives« , a écrit la lanterne rouge de Ligue 1.

« En effet, comme autorisé par la FIFA, le DFCO ne souhaite pas libérer des joueurs qui seront dans l’impossibilité de défendre les couleurs du club lors du match Olympique de Marseille – DFCO, programmé le dimanche 4 avril (31e journée de Ligue 1 Uber Eats). Le DFCO reverra éventuellement sa position suivant l’évolution de la réglementation sanitaire», est-il ajouté dans le communiqué.

Le @DFCO_Officiel a pris la décision de ne pas libérer ses joueurs internationaux évoluant hors espace européen lors de la prochaine trêve internationale fin mars.



Communiqué officiel #DFCO ➡ https://t.co/kUvcNpNfse pic.twitter.com/1uVgcSZK3B — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 16, 2021

A lire aussi: Ligue des champions: Manchester City et le Real Madrid en quarts de finale

Une mauvaise nouvelle de plus pour le sélectionneur Michel Dussuyer qui devrait donner sa liste définitive des joueurs retenus pour l’occasion, mardi dernier, mais qui a repoussé le rendez-vous pour jeudi prochain.