Elim Can 2022: deux joueurs béninois testés positifs au coronavirus, Jean Ogouchi à la rescousse

A quelques heures du match Bénin Nigéria, deux Ecureuils du Bénin sont annoncés positifs au Coronavirus.

Dans le cadre de la 5ème journée de la Can 2022, le Bénin affronte le Nigéria ce samedi 27 mars 2021. Alors que le peuple béninois compte sur les poulains de Michel Dusuyer, il ressort de l’édition de 13h de la radio nationale que deux internationaux footballeurs, précisément Rodrigue Kossi et Jacques Bessan sont testés positifs au coronavirus et ne pourront pas jouer comme convenu.

Pour parer au plus pressé, le sélectionneur a appelé Jean Ogouchi à la rescousse. Selon la Fédération béninoise de Football, dans une publication sur sa page Facebook, des dispositions sont prises pour respecter les gestes barrières au Stade Charles De Gaulle ce samedi 27 mars dès 14heures 30.