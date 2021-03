Elim CAN 2021: la liste finale du Cameroun avec Toko Ekambi, sans Choupo-Moting

Le sélectionneur du Cameroun, Toni Conceição, a dévoilé, mardi, sa liste finale de 25 joueurs retenus pour affronter le Cap Vert (26 mars) et le Rwanda (30 mars) en éliminatoires de la CAN 2021.

Pays organisateur de la CAN 2021, le Cameroun affronte le Cap Vert et le Rwanda, les 26 et 30 mars prochains dans le cadre des phases qualificatives. Deux matchs qui servent de préparation pour les Lions Indomptables, déjà qualifiés d’office pour la phase finale en leur qualité d’équipe hôte.

Après une première liste élargie, le sélectionneur camerounais, Toni Conceição, a communiqué, mardi, sa liste finale des joueurs retenus. Ancien international français U19, James Léa-Siliki n’est pas convoqué pour ces rencontres. Le milieu de terrain de Rennes est retenu par son club, tout comme l’attaquant du Bayern Munich, Eric Choupo-Moting, qui n’a pas non plus obtenu l’autorisation du club allemand pour rejoindre Cameroun.

Cadres habituels des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, André-Frank Zambo Anguissa, Karl Toko-Ekambi ou encore Arnaud Djoum, sont par contre, bien présents dans l’effectif. Convoqué en sélection pour la première fois, le milieu stéphanois, Yvan Neyou, figure également sur la liste.

La liste du Cameroun