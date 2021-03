Egypte – Chaos total dans le canal de Suez alors qu’un «méga navire» bloque le passage

Le canal de Suez en Egypte est bloqué par un gros navire porte-conteneur qui s’est retourné sur le côté, provoquant un énorme embouteillage de cargos.

Selon les sites Web de suivi des navires, le navire Ever Given de 220 000 tonnes et 400 mètres de long, ce que les experts appellent un «méga navire», est resté coincé mardi sur la voie navigable cruciale Est-Ouest pour le transport maritime mondial. Le canal de Suez est un étroit passage de navires très fréquenté qui relie l’Afrique continentale à la péninsule du Sinaï. Les rapports indiquent que le trafic a été stoppé sur la voie navigable mardi après le blocage du MV Ever Given.

Selon les données satellitaires de MarineTraffic.com, la proue du porte-conteneur battant pavillon panaméen dont le propriétaire est inscrit au Japon, touchait le mur est du canal, tandis que sa poupe semblait logée contre son mur ouest. Cet incident a provoqué, selon les médias, un empilement d’au moins 100 navires cherchant à transiter entre la mer Rouge et la Méditerranée.

Plusieurs remorqueurs ont encerclé le navire, tentant probablement de le pousser dans le bon sens, ont révélé les données. On ne sait pas immédiatement ce qui a poussé l’Ever Given à tourner sur le côté dans le canal. GAC, une société mondiale de transport et de logistique, a décrit l’Ever Given comme ayant subi « une panne de courant lors de son transit vers le nord », sans donner plus de détails.

Le navire s’est échoué à environ 3,7 miles au nord de l’embouchure sud du canal près de la ville de Suez, une zone du canal qui devient une seule voie.