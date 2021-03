Egypte: Abdel Fattah al-Sissi promet une « punition dissuasive » au responsable de la collision de trains mortelle

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a déploré la collision de trains mortelle survenue ce vendredi, après-midi, et a promis une « punition dissuasive » à quiconque a causé cet accident « par négligence ou corruption ».

« Quiconque a causé ce douloureux accident par négligence ou corruption ou toute autre raison doit recevoir une sanction dissuasive, sans exception ni délai », a tweeté le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

A lire aussi: Égypte: au moins 32 morts et 66 blessés dans une collision ferroviaire

La collision a fait une trentaine de morts, selon les autorités égyptiennes. «Trente-deux citoyens sont morts et 66 autres ont été blessés dans la collision de deux trains à Tahta, dans le gouvernorat de Sohag», à environ 460 kilomètres au sud du Caire, a indiqué un communiqué du ministère, publié ce vendredi.

« Selon l’enquête préliminaire, le signal d’alarme a été tiré par des inconnus dans plusieurs wagons du train Louxor-Alexandrie qui s’est arrêté. Le train Aswan-Le Caire est arrivé quelques minutes plus tard et a télescopé le train à l’arrêt, renversant et écrasant les deux derniers wagons. La locomotive et un wagon du train venant de l’arrière se sont aussi renversés », rapporte RFI.