Echanges houleux entre la Chine et les Etats-Unis lors de la première réunion de haut niveau

Des hauts fonctionnaires chinois sont arrivés jeudi à Anchorage, en Alaska, pour la première réunion avec des responsables du gouvernement des États-Unis, dans un environnement tendu en raison de la reprise des sanctions.

Les discussions entre les hauts responsables américains et chinois devraient se poursuivre ce vendredi à Anchorage, en Alaska, après une journée de pourparlers qui a été marquée par une diatribe d’ouverture d’un haut responsable chinois. La réunion a débuté par une déclaration liminaire du secrétaire d’État américain, Antony Blinken, exposant les préoccupations américaines concernant les actions chinoises au Xinjiang, Hong Kong et Taiwan, ainsi que les récentes cyberattaques. «Chacune de ces actions menace l’ordre fondé sur des règles qui maintiennent la stabilité mondiale», a déclaré Blinken.

Yang Jiechi, un diplomate de haut rang et ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis, a ensuite excorié les États-Unis dans un discours de 15 minutes, au cours duquel il a accusé les États-Unis d’hypocrisie sur les droits de l’homme et leur traitement des minorités, et a accusé les responsables américains de posséder une «mentalité de guerre froide». « Les États-Unis ne représentent pas l’opinion publique internationale et le monde occidental non plus », a déclaré Yang.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a ensuite suivi les remarques de Yang, offrant un ton plus conciliant, reconnaissant Blinken et Sullivan comme «de vrais amis du peuple chinois», tout en remettant en question le timing d’une décision américaine de sanctionner les responsables chinois à Hong Kong à la veille de la Rencontre.