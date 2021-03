Dossier terrorisme: les représentations diplomatiques au Bénin invitées à rendre visite à Reckya Madougou

Les conditions de détention de la candidate recalée des démocrates, l’ancienne ministre de la justice, Reckya Madougou, ont poussé ses avocats à sortir de leur cabinet pour échanger avec les professionnels des médias.

A la faveur d’une conférence de presse qu’ils ont tenue ce mercredi 17 Mars 2021, ces professionnels du droit ont partagé avec la presse locale les conditions de détention de leur cliente, et ont lancé un appel à la représentation diplomatique accréditée au Bénin afin qu’elle aille rendre visite à celle qui est incarcérée dans un présumé dossier de terrorisme.

Selon Me Sadikou Alao Ayo, président de Gerdess-Afrique, la vie de l’ancienne ministre Reckya Madougou est en danger du fait des restrictions apportées à sa condition de détention. « La vie de Reckya est en danger car elle ne peut pas manger ce que ses parents lui apportent« , a-t-il fait savoir.

Il invite les institutions et ambassades accréditées au Bénin à rendre visite à Reckya Madougou pour se rendre compte de sa condition de détention.

« Il est devenu très important d’appeler toutes les représentations diplomatiques au Bénin et les représentations des Nations Unis à aller voir à la prison d’Akpro-Missérété dans quelles conditions Reckya Madougou est détenue. C’est un appel que nous lançons… » Sadikou Alao

A la suite de Me sadikou Alao, Me Victorien Olatoundji Fadé, membre du collectif d’avocats de Reckya Madougou, a dénoncé la violation des droits de la détenue, même ceux liés à la confidentialité des échanges avec ses conseils. Selon ses propos, une caméra aurait été installée pour voir et entendre Reckya Madougou lors des échanges avec ses avocats.

Pour les conférenciers, la candidate recalée des démocrates est entrée à la prison civile de Missérété en bon état. Mais depuis quelques jours, elle se plaint de problèmes de santé, tantôt des douleurs au ventre, tantôt au dos.