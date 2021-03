Donald Trump va signer son retour sur les réseaux sociaux

Donald Trump, banni de Twitter et Facebook, fera un retour en force sur les réseaux sociaux dans probablement deux ou trois mois mais cette fois avec sa propre plateforme en ligne, selon l’ancien conseiller politique de l’ancien président américain.

Trump a été banni de Twitter et Facebook à la suite des émeutes du Capitole américain le 6 janvier au cours desquelles des centaines de ses partisans ont pris d’assaut le bâtiment fédéral, faisant cinq morts, dont un policier. Deux tweets faits par Trump, avant les émeutes, ont été considérés comme glorifiant la violence.

A lire aussi: Première visite de Donald Trump à New York depuis sa défaite à la présidentielle

S’adressant à Fox News dimanche, le conseiller en communication et politique de Trump, Jason Miller, a déclaré que le dirigeant républicain de 74 ans « reviendrait sur les réseaux sociaux dans probablement deux ou trois mois ». Miller a déclaré que la nouvelle plate-forme en ligne attirera «des dizaines de millions» de nouveaux utilisateurs et «redéfinira complètement le jeu».

« C’est quelque chose qui, je pense, sera le ticket le plus populaire dans les médias sociaux », a déclaré Miller. « Cela va complètement redéfinir le jeu, et tout le monde va attendre et regarder pour voir ce que fait le président Trump, mais ce sera sa propre plate-forme », a déclaré Miller à Fox News. Miller a déclaré que de nombreuses entreprises avaient contacté l’ancien président pour développer la nouvelle plate-forme.