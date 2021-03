Doc Gyneco en garde à vue prolongée pour avoir giflé sa compagne à quatre reprises

La garde à vue de l’artiste Doc Gyneco, interpellé mercredi pour des soupçons de « violences volontaires par conjoint », a été prolongée pour vingt-quatre heures, a-t-on appris jeudi soir auprès du parquet de Paris.

Interpellé par la police à son domicile pour violences conjugales, Doc Gyneco a vu sa garde à vue se prolonger de 24 heures, hier, jeudi 11 mars. Selon Le Parisien, les policiers sont intervenus mercredi en fin d’après-midi au domicile du couple, après une dispute lors de laquelle le chanteur a giflé son épouse à plusieurs reprises. Cette dernière avait été conduite à l’hôpital.

«Doc Gyneco a reconnu les faits et ne cherche pas à les minimiser», a déclaré jeudi à l’AFP son avocat, Me Jonathan Khalifa. «Il a vocation à s’exprimer devant la justice de son pays et non pas à être condamné médiatiquement», a-t-il ajouté. L’enquête confiée au commissariat du XVIIIe arrondissement se prolonge jusqu’à décision du parquet autour de poursuites judiciaires à mettre en place ou non.

C’est la première fois que le rappeur se montre violent

Toujours, selon Le Parisien, le rappeur assure que c’est la première fois qu’il se montre violent envers sa compagne, ce que la police cherche à vérifier. L’artiste aurait évoqué auprès des enquêteurs «une bêtise» de sa part.

Bruno Beausire alias Doc Gyneco, 46 ans, est l’auteur de “Première consultation”, un premier album solo sorti en avril 1996 et vendu à plus d’un million d’exemplaires, avec des titres comme “Né ici”, “Viens voir le docteur” ou “Vanessa”, entre rap et reggae. Il fera date dans l’histoire de la chanson française au point d’être élu, en 2012, meilleur album de rap français par le magazine Les Inrocks. L’artiste a depuis défrayé la chronique pour des ennuis avec le fisc, sa participation controversée à des émissions de téléréalité et sa vie privée étalée dans les journaux, notamment sa liaison avec l’écrivaine Christine Angot.