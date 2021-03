DJ Arafat: le rappeur camerounais Ténor clarifie son apparition dans le morceau « Péter les plombs » (vidéo)

Ténor, artiste rappeur camerounais, a clarifié l’apparition surprise de DJ Arafat dans le morceau « Péter les Plombs » qui suscite de vives réactions.

La rencontre entre Dj Arafat et Ténor s’est faite à l’occasion du festival de Nash. « Il m’a appelé et informé qu’il allait débarquer. Il est venu me chercher à l’hôtel et direct, le courant a passé », a informé Ténor ce mercredi 17 mars 2021 sur l’émission Peopl’Emik de la 3.

Pour lui, Arafat est la collaboration la plus importante de sa carrière. Interrogé sur la polémique autour de la chanson « Péter les plombs » sortie avec Arafat, il a réagi sans faire dans la dentelle.

Si à la base, cette chanson appartenait à Arafat qui l’avait enregistrée, après sa mort, les mélomanes ont constaté que la voix du Yorobo a été enlevée; pire, ôtée en grande partie quand le remix est sorti.

« La chanson appartient à Arafat bien sûr mais on n’vait jamais posé sur ce morceau. Je ne savais même pas qu’Arafat allait poser sur ce morceau », a expliqué Ténor qui indique qu’il ne connaissait pas ce morceau. A l’en croire, il était venu à Abidjan pour faire ce morceau.

« Je suis entré en studio, on m’a passé le beat, on m’a dit qu’il y a du son de sa voix et qu’il faut que j’enregistre. J’ai fait ce que j’ai à faire et je suis sorti, on a préparé le tournage. C’est quand on annonce la date de sortie que l’euphorie des gens me fait connaitre ce qui se passe ». Ténor

Ténor assure ainsi qu’il n’était pas au courant: « Et c’est comme ça que je me retourne vers mes gars (il hésite un instant puis annonce qu’il s’agit des discussions internes faites avec son équipe, puis continue), j’ai demandé qu’on annule tout, les gars m’ont dit qu’on a déjà annoncé, qu’on va pas annuler ».

D’après Ténor, cette histoire autour du morceau fait que même sur scène, il interprète très rarement ce son.