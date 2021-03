Deuil: le père de Jamel Debbouze décédé dimanche dans une clinique à Marrakech

Ahmed Touzani, le père de Jamel Debbouze, est passé de vie à trépas le dimanche 14 mars dernier. Il a succombé à une maladie fulgurante dans une clinique de Marrakech.

Le papa de Jamel était âgé de 71 ans. L’humoriste s’était psychologiquement préparé à cette tragédie puisque la santé de son géniteur s’était subitement dégradée pendant ces dernières semaines, a rapporté l’Opinion.

Le défunt a été inhumé quelques heures après son décès, comme l’indique la tradition musulmane. Le corps a été déposé dans un cimetière de Marrakech.

Jamel Debbouze parle souvent de ses parents dans ses spectacles ou dans ses interviews, selon Paris Match. Le mari de Mélissa Theuriau avait évoqué sa relation avec son père en novembre 2018, sur «Sept à Huit», une émission diffusée sur TF1.

Il avait raconté : «Il nous aimait à sa manière, avec sa façon à lui. Mon père est né dans une étable comme Jésus, avec de la paille et des chèvres autour de lui, alors forcément c’est un monde qui nous sépare. Il a fait avec ce qu’il a pu, il a été déraciné de son pays d’origine, de ses amis et sa famille. Il a fait un sacrifice que je n’aurais pas fait pour les miens. (…) Aujourd’hui, je suis très impressionné, très respectueux de l’homme qu’il est, je lui dis et je l’exprime mieux. On est de plus en plus bavards».

L’acteur de cinéma porte le nom « Debbouze » de sa mère au lieu de « Touzani » de son père parce que ce dernier avait décidé de le changer à l’état civil dès son arrivée en France pour des raisons administratives. Le Comédien est l’aîné d’une famille de six enfants

Jamel Debbouze est un artiste franco-marocain. Il a vu le jour à Paris le 18 juin 1975. Il a grandi à Trappes, une commune française. Acteur, humoriste et producteur, l’homme de 46 ans est un artiste à multiples casquettes. Il a débuté sa carrière en 1995 en tant que chroniqueur à la radio.

Il fait son entrée à la télé en 1998 avec une tournée dans « des sketches et séries humoristiques, comme H avec Éric et Ramzy ». En 2002, le succès a frappé à sa porte par le biais de son jeu d’acteur de cinéma dans « Astérix mission Cléopâtre« .