Cristiano Ronaldo traité de « cochon »: sa sœur Katia Aveiro sort de ses gonds et met en garde

Critiqué de toute part après la cuisante défaite de la Juventus face au FC Porto en huitième de finale de la Ligue des champions (1-2, 3-2), Cristiano Ronaldo a reçu le soutien de sa sœur, Katia Aveiro, qui a sèchement recadré les Portugais qui l’ont traité de « cochon » après l’élimination de la Juve.

Pour la deuxième saison consécutive, la Juventus ne retrouvera pas les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Bianconeri ont été éliminés de la compétition par le FC Porto au terme d’une double confrontation épique. Battue 2-1 à l’aller, la Vieille Dame a gagné au match retour (3-2), certes, mais pas suffisant pour assurer sa qualification en quart de finale.

Après cette débâcle, une polémique a éclaté du côté du Portugal. En effet, le speaker du club lusitanien, Fernando Saul, s’en est violemment pris à Cristiano Ronaldo et à sa famille. Traitant le quintuple Ballon d’or de « cochon », l’employé a souhaité voir « une vidéo de Dolores (sa mère, NDLR) et les autres membres de sa famille édentés ». « On s’est vengé de ce que le cochon Cristiano Ronaldo a fait à l’Estadio do Dragão. Quelle race, quelle fierté, c’est Porto!« , a-t-il lancé dans une publication sur Instagram.

Des propos qui ont provoqué un tollé général et fait immédiatement réagir le clan Ronaldo. Sur les réseaux sociaux, Katia Aveiro, la sœur de CR7, n’a pas hésité à recadrer sèchement l’auteur de ces déclarations. « Vous êtes le cochon. Nettoyez-vous la bouche. Ni dans cette vie, ni dans une autre, vous n’atteindriez jamais le seuil de ses pieds », a déclaré Katia.

Des excuses publiques

Puis d’ajouter: « Futebol clube de Porto n’est pas à blâmer pour ces misérables qui, en aucun cas, ne représentent le club, que je respecte et dans lequel j’ai de grands amis, et ils le savent« , a-t-elle conclu. Face au tollé provoqué, Fernando Saul a supprimé son post et présenté ses excuses au clan Ronaldo. « Je tiens à m’excuser auprès de Ronaldo et de sa famille s’ils ont senti que je leur ai manqué de respect, avec les publications que j’ai faites hier soir à chaud après une nuit historique, a regretté Fernando Saul. J’ai donc l’humilité de l’admettre, j’ai dépassé les limites et je m’en excuse ».